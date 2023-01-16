Армия РФ обстреляла Киев ракетами С-400: они могут бить на расстояние до 250 км, — СМИ (фото)

По данным СМИ, ракета весит 180 килограмм и летит со скоростью 2,5 км/с. Ракету могли запустить с белорусского аэродрома "Зябровка" в 20 километрах от границы с Украиной.

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Российские оккупанты утром 14 января ударили по Киеву ракетами из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Издание Defense Express со ссылкой на источники показало фотографии осколков снаряда.

Маркировки на обломках снаряда позволяют идентифицировать его как 48Н6ДМ. У ВСУ нет на вооружении таких ракет, подчеркнули специалисты.

До этого вражеская армия применяла ракеты от С-300 с маркировкой 5В55, они имеют меньшую дальность полета и боевую часть.

[ + – ] Ракета "земля-земля" 48Н6ДМ летит со скоростью 2,5 км/с

Ракета "земля-земля" 48Н6ДМ весит 180 килограмм, она летит со скоростью 2,5 км/с и поражает цели на расстоянии 250 километров. Дальность поражения ракеты 5В55 — до 75 километров, а вес боевой части – 133 килограмм.

Россияне запускают ракеты из С-400, как указывают военные эксперты, с белорусского аэродрома "Зябровка" под Гомелем, в 20 километрах от границы с Украиной. Данный аэродром уже фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

Зона поражения С-400 позволяет держать под прицелом из Беларуси не только Киев, но и Житомир, Ровно, Луцк и Львов.

[ + – ] Зона поражения С-400 позволяет держать под прицелом Киев, Житомир, Ровно, Луцк и Львов

Ракетами 5В55 из Беларуси могли ранее обстреливать лишь города на условной линии "Ковель-Сарны-Коростень", добавили эксперты.

Использование зенитных ракет для ударов по земле предполагает их пуск по баллистической траектории. По данным авторов, их могут перехватить комплексы противоракетной обороны класса Patriot PAC3 с кинетическими перехватчиками MSE.

Зенитные ракеты 48Н6ДМ оснащены контактным взрывателем, реагирующим на прохождение рядом с воздушной целью. При ударе по наземной цели он может сработать на незначительной высоте или при контакте с поверхностью.

Напомним, что российская ракета С-400 утром 14 января поразила инфраструктурный объект в Киеве. Обломки снаряда повредили частный автомобиль в Дарницком районе.

Фокус 14 января писал о 5 взрывах в Киеве, их слышали как на Правом, так и на Левом берегу.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что 14 января ракеты по Киеву запустили с северного направления. ВСУ, по его словам, сейчас не имеют эффективные системы для поражения баллистических ракет.