Атака на столицу: в ВСУ оценили сценарий высадки российского десанта в Киеве

По словам подполковника Юрия Игната, на сегодняшний день подобный сценарий абсолютно нереалистичный, поскольку противник уже не сможет воспользоваться эффектом неожиданности.

Related video

Воздушные силы ВСУ оценили вероятность высадки российского десанта в районе Киева или в целом на территории Украины. Как заявил в эфире национального телемарафона 16 января спикер Воздушных сил подполковник Юрий Игнат, на сегодняшний день это абсолютно нереалистичный сценарий.

По словам подполковника, в первые дни полномасштабной агрессии РФ высадка российского десанта в районе Гостомеля была в большей мере связана с эффектом неожиданности. Однако в настоящее время противник не сможет воспользоваться подобным преимуществом.

"На сегодняшний день это вообще нереалистичный сценарий… Тогда врагу это не удалось, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так в столицу и высадить десант с Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю, что и до границы не удастся долететь", — подчеркнул Игнат.

Спикер ВСУ добавил, что защита украинского неба является приоритетом, поэтому вооруженные силы ожидают поставок современных систем противовоздушной и противоракетной обороны от западных союзников.

"Ожидаем и Patriot и SAMP-T, но в достаточном количестве, чтобы как можно больше объектов критической инфраструктуры больших городов можно было закрыть от террора", — отметил подполковник.

Напомним, 15 января Вооруженные силы РФ осуществили передислокацию своей авиации в Беларусь. Как сообщили наблюдатели "Беларускі Гаюн", за один день противник направил 12 самолетов, которые приземлились на аэродроме в Барановичах.

В отчете британской разведки от 11 января говорилось о том, что переброска самолетов ВСК России в Беларусь не означает подготовку к наступательным операциям против Украины. По мнению представителей Минобороны Британии, развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями.