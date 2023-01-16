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Военный Фокус Российско-украинская война

Атака на столицу: в ВСУ оценили сценарий высадки российского десанта в Киеве

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Фото: Укринформ | Спикер Воздушных сил ВСУ подполковник Юрий Игнат

По словам подполковника Юрия Игната, на сегодняшний день подобный сценарий абсолютно нереалистичный, поскольку противник уже не сможет воспользоваться эффектом неожиданности.

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Воздушные силы ВСУ оценили вероятность высадки российского десанта в районе Киева или в целом на территории Украины. Как заявил в эфире национального телемарафона 16 января спикер Воздушных сил подполковник Юрий Игнат, на сегодняшний день это абсолютно нереалистичный сценарий.

По словам подполковника, в первые дни полномасштабной агрессии РФ высадка российского десанта в районе Гостомеля была в большей мере связана с эффектом неожиданности. Однако в настоящее время противник не сможет воспользоваться подобным преимуществом.

"На сегодняшний день это вообще нереалистичный сценарий… Тогда врагу это не удалось, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так в столицу и высадить десант с Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю, что и до границы не удастся долететь", — подчеркнул Игнат.

Спикер ВСУ добавил, что защита украинского неба является приоритетом, поэтому вооруженные силы ожидают поставок современных систем противовоздушной и противоракетной обороны от западных союзников.

"Ожидаем и Patriot и SAMP-T, но в достаточном количестве, чтобы как можно больше объектов критической инфраструктуры больших городов можно было закрыть от террора", — отметил подполковник.

Напомним, 15 января Вооруженные силы РФ осуществили передислокацию своей авиации в Беларусь. Как сообщили наблюдатели "Беларускі Гаюн", за один день противник направил 12 самолетов, которые приземлились на аэродроме в Барановичах.

В отчете британской разведки от 11 января говорилось о том, что переброска самолетов ВСК России в Беларусь не означает подготовку к наступательным операциям против Украины. По мнению представителей Минобороны Британии, развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями.