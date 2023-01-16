Экстренные отключения света в Украине: где не будет электричества 16 января

По причине дефицита электроэнергии в энергосистеме страны, электроэнергию 16 января внепланово будут отключать в Киеве и еще четырех регионах страны.

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Российская ракетная атака 14 января серьезно повредила украинскую энергосистему. Восстановление генерации все еще продолжается, поэтому в понедельник, 16 января, в некоторых областях Украины на протяжении дня будут действовать экстренные отключения света, сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Так, 16 января без света будут:

Киев и область;

Одесская область;

Днепропетровская;

Донецкая.

Причина отключений: дефицит электроэнергии в энергосистеме страны. В ДТЭК отмечают, что ранее составленные графики действовать не будут. Такая ситуация сохранится как минимум в ближайшие несколько дней.

Энергетики работают над ликвидацией последствий и делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать работу энергосистемы.

Что происходит в энергосистеме страны после ракетной атаки

В "Укрэнерго" сообщают, что дефицит в энергосистеме существенно вырос по причине уменьшения производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также увеличился объем потребления, связанного с началом рабочей недели.

Всем облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9:00 часов введены аварийные отключения в четырех областях Украины, а с 10:00 – в пяти.

"Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях", — отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, 14 января российская ракета (предположительно Х-22, по информации командования Воздушных сил Украины) попала в жилую многоэтажку в Днепре. В этот день оккупанты устроили очередной массированный ракетный обстрел Украины.

Снаряд уничтожил 72 квартиры, еще 164 жилья было повреждено взрывом.

Отметим, что Институт изучения войны ISW в своем отчете от 11 января утверждал, что Россия не сможет проводить наступательные операции в 2023 году из-за "снарядного голода".