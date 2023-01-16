Екстрені відключення світла в Україні: де не буде електрики 16 січня

Через дефіцит електроенергії в енергосистемі країни, електроенергію 16 січня позапланово відключатимуть у Києві та ще чотирьох регіонах країни.

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Російська ракетна атака 14 січня серйозно зашкодила українській енергосистемі. Відновлення генерації все ще продовжується, тому в понеділок, 16 січня, у деяких областях України протягом дня діятимуть екстрені відключення світла, повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК.

Так, 16 січня без світла будуть:

Київ та область;

Одеська область;

Дніпропетровська;

Донецька.

Причина вимкнення: дефіцит електроенергії в енергосистемі країни. У ДТЕК зазначають, що раніше складені графіки не діятимуть. Така ситуація збережеться як мінімум у найближчі кілька днів.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та роблять усе можливе, щоб швидше стабілізувати роботу енергосистеми.

Що відбувається в енергосистемі країни після ракетної атаки

В "Укренерго" повідомляють, що дефіцит в енергосистемі суттєво зріс через зменшення виробництва електроенергії через ракетний обстріл електростанцій. Також збільшився обсяг споживання, пов'язаного із початком робочого тижня.

Усім обленерго доведено зменшені ліміти споживання на добу. Через їх перевищення вже з 9:00 години запроваджено аварійні відключення у чотирьох областях України, а з 10:00 – у п'яти.

"Ситуацію ускладнюють погодні умови (поривчастий вітер, заледеніння проводів), у центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах", — зазначають в "Укренерго".

Нагадаємо, 14 січня російська ракета (імовірно Х-22, за інформацією командування Повітряних сил України) потрапила у житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Цього дня окупанти влаштували черговий масований ракетний обстріл України.

Снаряд знищив 72 квартири, ще 164 житла було пошкоджено вибухом.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 11 січня стверджував, що Росія не зможе проводити наступальні операції у 2023 році через "снарядний голод".