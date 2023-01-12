Снарядний голод: Росія не зможе продовжувати наступальні дії у 2023 році, — ISW

Аналітики заявили, що Володимир Путін може помилково припускати, що його армія ще здатна на масштабний наступ.

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Нездатність російського оборонно-промислового комплексу вирішити проблему нестачі боєприпасів завадить військам РФ підтримувати наступальні операції в Україні 2023 року. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що ще 10 січня повідомлялося, що щоденна швидкість артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%. Це є історичним мінімумом від початку повномасштабного вторгнення. Передбачається, що війська РФ можуть унормувати артилерійські снаряди через скорочення запасів або можуть переглядати свою тактику.

Понад те, як пишуть аналітики, російські сили повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів РФ, а також закуповувати боєприпаси в інших країнах.

"ISW раніше оцінювала, що кампанії Кремля з формування додаткових сил навряд чи вплинуть на хід війни, якщо Росія не вирішить свої фундаментальні проблеми із забезпеченням", — сказано у звіті.

Крім того, у звіті сказано, що Росія таки спробує відновити наступальні дії у 2023 році. Саме тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу у середу, 11 січня, призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні.

" Путін неодноразово демонстрував, що неправильно розуміє можливості російських збройних сил, і не відмовився від своїх максималістських військових цілей в Україні", — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, президент Росії помилково припускає, що російські війська ще здатні на великий наступ. З іншого боку, як передбачається, Путін чудово усвідомлює, що наступальний потенціал ЗС РФ сильно впав, а тому Герасимов має зміцнити війська, щоб не дати ЗСУ провести успішний контрнаступ.

Нагадаємо, що новим командувачем російських військ в Україні призначено Герасимова. Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Суровікін стане його заступником. Також заступниками Герасимова призначено головнокомандувача Сухопутних військ Олега Салюкова та заступника начальника Генштабу Олексія Кіма.

Раніше Фокус писав, що українців попередили про новий ракетний удар РФ. Начальниця пресцентру Оперативного командування Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ необхідно приблизно від 10 до 14 днів, щоб підготуватися до нової ракетної атаки. І на цьому тижні Україна стоїть на порозі такого обстрілу.