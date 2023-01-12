Снарядный голод: Россия не сможет продолжать наступательные действия в 2023 году, — ISW

Аналитики заявили, что Владимир Путин может ошибочно предполагать, что его армия еще способна на масштабное наступление.

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Неспособность российского оборонно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов помешает войскам РФ поддерживать наступательные операции в Украине в 2023 году. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что еще 10 января сообщалось, что ежедневная скорость артиллерийского огня России снизилась в некоторых районах на 75%. Это является историческим минимумом с начала полномасштабного вторжения. Предполагается, что войска РФ могут нормировать артиллерийские снаряды из-за сокращения запасов или могут пересматривать свою тактику.

Более того, как пишут аналитики, российские силы должны перебрасывать дополнительные снаряды из тыловых районов РФ, а также закупать боеприпасы у других стран.

"ISW ранее оценивала, что кампании Кремля по формированию дополнительных сил вряд ли окажут решающее влияние на ход войны, если Россия не решит свои фундаментальные проблемы с обеспечением", — сказано в отчете.

Кроме того, в отчете сказано, что Россия все-таки попытается возобновить наступательные действия в 2023 году. Именно поэтому министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 11 января, назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине.

"Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности российских вооруженных сил, и не отказался от своих максималистских военных целей в Украине", — сказано в отчете.

По мнению аналитиков, президент России ошибочно предполагает, что российские войска еще способны на большое наступление. С другой стороны, как предполагается, Путин прекрасно осознает, что наступательный потенциал ВС РФ сильно упал, а потому Герасимов должен укрепить войска, чтобы не дать ВСУ провести успешное контрнаступление.

Напомним, что новым командующим российских войск в Украине назначен Герасимов. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Суровикин станет его заместителем. Также заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

Ранее Фокус писал, что украинцев предупредили о новом ракетном ударе РФ. Начальница пресс-центра Оперативного командования Наталия Гуменюк заявила, что ВС РФ нужно приблизительно от 10 до 14 дней, чтоб подготовиться к новой ракетной атаке. И на этой неделе Украина стоит на пороге такого обстрела.