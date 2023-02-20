У столиці відновили будівництво метро на Виноградар, — Київський метрополітен

Темпи будівництва нових станцій метро суттєво знизилися, і виною тому повномасштабна війна. Також керівництво київської підземки зазначило, що проєкт буде реалізовано, хоча термінів поки що немає.

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У Києві після тривалої перерви відновили будівництво метро на Виноградарі. Про це у коментарях ТСН розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

У підприємстві наголосили, що це болісна тема для багатьох мешканців української столиці. Будівництво розпочалося ще до повномасштабної війни, але в результаті було заморожено.

20 лютого було офіційно оголошено, що будівництво триває, і причин для занепокоєння у киян не повинно бути — проєкт буде реалізовано.

"Звичайно, на темпи будівництва впливає теперішня ситуація, адже бригади будівельників і всі залучені до будівництва під час повітряної тривоги мають бути в безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але, незважаючи на труднощі, що виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт тривав", — сказав начальник метрополітену.

Раніше столична влада обіцяла містянам відкрити першу станцію наприкінці 2021 року, але не встигла за термінами, а потім почалася війна. Згідно з опублікованим раніше проєктом, у Київському метрополітені збираються побудувати чотири нові станції від кінцевої "Сирець": "Мостицька", "Проспект правди", "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречка".

[ + – ] У Києві продовжили будівництво метро

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що Київське метро працює на третину потужності через вторгнення РФ в Україну. Минулого року столичний метрополітен перевіз 162 млн пасажирів, хоча до вторгнення РФ в Україну у 2014-му обсяг перевезень становив 536 млн осіб.

1 січня у Києві обмежили роботу метро. Причиною став уламок ракети, який було виявлено на одній із станцій. За даними влади, у новорічну ніч у небі над Києвом виявили 32 повітряні цілі, які були успішно знищені силами протиповітряної оборони.

Раніше за запитом порталу Фокус в КП "Київський метрополітен" повідомляли, що відшкодування Київського метрополітену за перше півріччя 2021 року перевищили 1,18 млрд. грн. Від перевезень пасажирів столична підземка заробила трохи більше, ніж на неї витратили гроші з бюджету.