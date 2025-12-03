Кличко обещал как минимум запуск станции: метро на Виноградарь в 2026 году уже не поедет (видео)

Сроки запуска метро на Виноградарь снова перенесли. Руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский заявил, что в лучшем случае новое направление заработает в 2027 году.

В 2026 году метро на Виноградарь не поедет, но это может произойти в 2027 году. В следующем году должны завершить строительство станции "Мостицкая" в основных конструкциях, но поезда запустят только после того, как введут в эксплуатацию две станции — "Мостицкую" и "Проспект Правды". Об этом Выговский заявил во время заседания Транспортной комиссии Киевсовета 3 декабря, на что обратили внимание в ОО "Пассажиры Киева".

"Метро поедет, когда закончится строительство двух станций. В целом планируем выполнение работ в 2027 году, но мы живем в военное время, поэтому важен вопрос финансирования", — отметил он.

Строительство метро на Виноградарь: что известно

На заседании присутствовал соучредитель ОО Александр Гречко, и пресс-служба подвела итоги обсуждения. Новый глава Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Подгайный сообщил, что по состоянию на 2025 год финансирование нового направления метро уже составило 0,93 миллиарда гривен, а в следующем году планируют выделить 1,8 миллиарда.

"Напомним, что общая смета достройки — 13,8 млрд. Подрядчик "Автострада" работает круглосуточно, но депутаты жалуются на грязь, которую грузовики разносят колесами по району", — отметили в организации.

Также поднимался вопрос моратория на повышение тарифов. Дешевый проезд на метро обойдется городу в 7,1 миллиарда гривен на 2026 год. Эти деньги пойдут на компенсацию разницы "Киевскому метрополитену". Обсуждение перенесли.

"Метро в 2027 году — это очередной перенос ранее озвученных мэром сроков, который в очередной раз подтверждает системный кризис в управлении инфраструктурными проектами столицы", — подчеркнули в "Пассажирах Киева".

Исследователь киевского метро Олег Тоцкий заявил в соцсетях, что еще до полномасштабной войны киевские власти имели "на столе" готовые идеи по запуску челночного движения с "Мостицкой" до "Сырца", и это решение можно "теоретически дожать" до конца следующего года.

Напомним, городской голова Виталий Кличко 9 октября 2025 года заявлял, что как минимум первая станция метро на Виноградарь откроется в 2026 году. Эта дата переносится уже не впервые, объявленное еще в 2018 году новое направление сначала планировали запустить в конце 2021-го. Всего хотят построить четыре станции — "Мостицкая", "Проспект правды", "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко".

