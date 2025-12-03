"Просто сейчас сносят рынок": на Борщаговке потасовка с полицией, в КГГА отреагировали

В соцсетях сообщили, что на Борщаговке возмущенные сносом рынка люди оказывают сопротивление полиции. В КГГА уточнили, что демонтируют до 50 киосков.

"Просто сейчас сносят рынок "Шлях" на Борщаговке", — сообщили 3 декабря в Telegram-канале "Труха".

Очевидец передал, что на месте много полиции, и люди оказывают сопротивление.

В ТСН уточнили, что речь идет о локации на улице Зодчих. Однако директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов заверил, что рынок не сносят.

"Это не демонтаж рынка. А плановый демонтаж незаконно установленных киосков, на которые у владельцев нет разрешительных документов. Поэтому сейчас на месте работают сотрудники КП "Киевблагоустройство" и полиция", — пояснил он.

Чиновник КГГА уточнил, что демонтажу подлежат до 50 МАФов. Эти киоски установили на Боращаговке ранее, и владельцы имели соответствующие документы. Однако срок разрешений истек 1 июня 2025 года.

"Киоски находятся на территории где проложены многочисленные инженерные коммуникации и их размещение там является опасным. Поскольку владельцы за это время не убрали киоски добровольно, был запланирован их демонтаж силами коммунальных служб. Сооружения будут демонтированы в ближайшее время", — добавил Будилов.

