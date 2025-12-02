Gulliver снова заработает, но не весь: когда откроется ТРЦ в центре Киева

В "Ощадбанке" анонсировали открытие столичного Gulliver после скандала. Однако посетителей предупредили, что заработает лишь часть магазинов.

1 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям "Ощадбанка" приняла решение о начале поэтапного открытия ТОК Gulliver, а именно двух этажей его торгово-развлекательной части. Об этом пресс-служба сообщила 2 декабря на сайте банка.

В здании провели ремонтно-восстановительные работы и протестировали оборудование, после чего эксплуатацию отдельных частей здания признали безопасной. Обстоятельства, которые привели к возникновению чрезвычайной ситуации, были там ликвидированы.

1 декабря в комплексе уже заработало отделение "Ощадбанка", а 12 декабря ТРЦ откроет двери для посетителей. Однако киевлянам и гостям места будут доступны магазины только на первом и минус первом этажах.

"Эта дата определена в результате предварительных переговоров с арендаторами в соответствии с их готовностью полноценно возобновить работу. О точном перечне магазинов, которые откроют двери для клиентов 12 декабря, было сообщено дополнительно", — отметила пресс-служба.

В "Ощадбанке" добавили, что в открытых частях здания будут вести постоянный контроль, чтобы были обеспечены требования гражданской защиты людей. Решение об открытии других этажей и бизнес-центра будут принимать по мере ликвидации "последствий умышленной порчи и небрежного отношения к инженерным системам комплекса со стороны предыдущего владельца".

Отмечается, что на все время временного приостановления работы ТОК, все арендаторы Gulliver освобождены от платежей.

Напомним, 31 октября в Киеве внезапно закрыли Gulliver и не пускали внутрь арендаторов, которые не переподписали договоры. В "Ощадбанке" заявили, что бывший владелец препятствует передаче критически важных систем комплекса, и из-за этого возникла угроза для безопасности посетителей. Компания "Три О" потеряла Gulliver из-за кредитов, полученных еще в 2006 году, но объяснила долги потерями из-за полномасштабной войны. Владельцем бизнеса считали миллионера Виктора Полищука. В будущем комплекс должны выставить на продажу.

Впоследствии в "Ощадбанке" заявили о повреждении и изъятии критически важного оборудования, которые указывают на саботаж. В ООО "Три О" в то же время пожаловались, что не получали никаких официальных предупреждений о закрытии, "лифты, вентиляцию и электроснабжение" останавливал сам банк.