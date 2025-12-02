Gulliver знову запрацює, але не весь: коли відкриється ТРЦ у центрі Києва

В "Ощадбанку" анонсували відкриття столичного Gulliver після скандалу. Однак відвідувачів попередили, що запрацює лише частина магазинів.

1 грудня комісія з надзвичайних ситуацій "Ощадбанку" ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver, а саме двох поверхів його торгово-розважальної частини. Про це пресслужба повідомила 2 грудня на сайті банку.

У будівлі провели ремонтно-відновлювальні роботи та протестували обладнання, після чого експлуатацію окремих частин будівлі визнали безпечною. Обставини, які призвели до виникнення надзвичайної ситуації, були там ліквідовані.

1 грудня у комплексі вже запрацювало відділення "Ощадбанку", а 12 грудня ТРЦ відкриє двері для відвідувачів. Однак киянам і гостям місця будуть доступні магазинии лише на першому та мінус першому поверхах.

"Цю дату визначено в результаті попередніх перемовин з орендарями відповідно до їхньої готовності повноцінно відновити роботу. Про точний перелік магазинів, які відчинять двері для клієнтів 12 грудня, було повідомлено додатково", — зауважила пресслужба.

В "Ощадбанку" додали, що у відкритих частинах будівлі будуть вести постійний контроль, щоб були забезпечені вимоги цивільного захисту людей. Рішення про відкриття інших поверхів та бізнес-центру ухвалюватимуть у міру ліквідації "наслідків умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника".

Зазначається, що на увесь час тимчасового призупинення роботи ТОК, усі орендарі Gulliver звільнені від платежів.

Нагадаємо, 31 жовтня у Києві раптово закрили Gulliver і не пускали всередину орендарів, які не перепідписали договори. В "Ощадбанку" заявили, що колишній власник перешкоджає передаванню критично важливих систем комплексу, і через це виникла загроза для безпеки відвідувачів. Компанія "Три О" втратила Gulliver через кредити, отримані ще у 2006 році, але пояснила борги втратами через повномасштабну війну. Власником бізнесу вважали мільйонера Віктора Поліщука. В майбутньому комплекс мають виставити на продаж.

Згодом в "Ощадбанку" заявили про пошкодження і вилучення критично важливого обладнання, які вказують на саботаж. У ТОВ "Три О" водночас поскаржились, що не отримували жодних офіційних попереджень про закриття, "ліфти, вентиляцію та електропостачання" зупиняв сам банк.