Скандал навколо ТОК Gulliver: колишні власники спростовують звинувачення "Ощадбанку"

Ситуація навколо торгово-офісного комплексу Gulliver загострюється. Консорціум державних банків повідомив про ознаки умисного псування інженерних систем комплексу та зафіксував вилучення критично важливого обладнання. Колишні власники "Гулівера" вже відреагували на звинувачення в саботажі.

Як заявили у пресслужбі Ощадбанку, обстеження інфраструктури, проведене 31 жовтня — 3 листопада за участю правоохоронних органів і понятих, виявило пошкодження і вилучення критично важливого обладнання.

За даними банків, виявлено штучне блокування систем електроживлення, пошкодження резервного енергетичного обладнання, аварійну зупинку систем безпеки, припинення роботи водопостачання та каналізації, а також відсутність частини IT-інфраструктури та технічної документації. Консорціум Ощадбанку (80%) і Укрексімбанку (20%) кваліфікує інцидент як умисний саботаж.

"Усі ці факти свідчать про саботаж, навмисне вилучення, псування та незаконне вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання", — йдеться в повідомленні.

Позиція ТОВ "Три О"

Зі свого боку ТОВ "Три О" заявило, що ні орендарі, ні компанія не отримували офіційних попереджень, пов'язаних із рішенням про припинення роботи комплексу. У заяві йдеться, що вранці 31 жовтня банк обмежив доступ до Gulliver як орендарям, так і представникам компанії та її підрядників, виставивши посилену охорону навколо будівлі та всередині неї.

За інформацією "Три О", на момент, коли управління інженерними системами перебувало в компанії та підрядників, комплекс функціонував "у повному обсязі та штатному режимі", без аварійних ситуацій або техногенних загроз.

Також компанія стверджує, що протягом 31 жовтня, після переходу контролю над системами до Ощадбанку, "ліфти, вентиляцію та електропостачання" зупиняв сам банк у межах раніше ухваленого рішення.

Компанія також заявила, що її співробітників не допускали в комплекс, а частина з них була примусово виведена. У заяві наголошується, що суворий контроль доступу, велика кількість охорони і встановлений режим не давали змоги фізично здійснити винос, демонтаж або вивезення обладнання. Крім того, "Три О" заявляє, що Ощадбанк обмежив вилучення обладнання третіх осіб.

Ситуація з ТОК Gulliver

Нагадаємо, 26 липня було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на комплекс Gulliver за консорціумом Ощадбанку та Укрексімбанку. Об'єкт був заставою за кредитним договором, і процедуру стягнення було розпочато після того, як ТОВ "Три О", колишній власник комплексу, не виконало зобов'язання перед держбанками.

А 30 жовтня Ощадбанк оголосив про тимчасове припинення роботи комплексу. За даними банку, причиною стала відмова працівників ТОВ "Три О" передати в управління критично важливі інженерні комунікації. Для перевірки стану систем водопостачання, електропостачання, підключення до мережі та роботи генераторів були залучені комунальні служби Києва та фахівці ДСНС.