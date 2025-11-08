Скандал вокруг ТОК Gulliver: бывшие владельцы опровергают обвинения "Ощадбанка"

Ситуация вокруг торгово-офисного комплекса Gulliver накаляется. Консорциум государственных банков сообщил о признаках умышленной порчи инженерных систем комплекса и зафиксировал изъятие критически важного оборудования. Бывшие владельцы "Гулливера" уже отреагировали на обвинение в саботаже.

Как заявили в пресс-службе Ощадбанка, обследование инфраструктуры, проведенное 31 октября – 3 ноября с участием правоохранительных органов и понятых, выявило повреждения и изъятие критически важного оборудования.

По данным банков, обнаружены искусственная блокировка систем электропитания, повреждение резервного энергетического оборудования, аварийная остановка систем безопасности, прекращение работы водоснабжения и канализации, а также отсутствие части IT-инфраструктуры и технической документации. Консорциум Ощадбанка (80%) и Укрэксимбанка (20%) квалифицирует инцидент как умышленный саботаж.

"Все эти факты свидетельствуют о саботаже, преднамеренном изъятии, порче и незаконном вывозе критически важного для работы комплекса оборудования", — говорится в сообщении.

Позиция ООО "Три О"

В свою очередь ООО "Три О" заявило, что ни арендаторы, ни компания не получали официальных предупреждений, связанных с решением о приостановке работы комплекса. В заявлении говорится, что утром 31 октября банк ограничил доступ к Gulliver как арендаторам, так и представителям компании и ее подрядчиков, выставив усиленную охрану вокруг здания и внутри него.

По информации "Три О", на момент, когда управление инженерными системами находилось у компании и подрядчиков, комплекс функционировал "в полном объеме и штатном режиме", без аварийных ситуаций или техногенных угроз.

Также компания утверждает, что в течение 31 октября, после перехода контроля над системами к Ощадбанку, "лифты, вентиляция и электроснабжение" останавливались самим банком в рамках ранее принятого решения.

Компания также заявила, что ее сотрудников не допускали в комплекс, а часть из них была принудительно выведена. В заявлении отмечается, что строгий контроль доступа, большое количество охраны и установленный режим не позволяли физически осуществить вынос, демонтаж или вывоз оборудования. Кроме того, "Три О" заявляет, что Ощадбанк ограничил изъятие оборудования третьих лиц.

Ситуация с ТОК Gulliver

Напомним, 26 июля было принято решение о государственной регистрации права собственности на комплекс Gulliver за консорциумом Ощадбанка и Укрэксимбанка. Объект являлся залогом по кредитному договору, и процедура взыскания была начата после того, как ООО "Три О", бывший владелец комплекса, не выполнило обязательства перед госбанками.

А 30 октября Ощадбанк объявил о временной приостановке работы комплекса. По данным банка, причиной стал отказ работников ООО "Три О" передать в управление критически важные инженерные коммуникации. Для проверки состояния систем водоснабжения, электроснабжения, подключения к сети и работы генераторов были привлечены коммунальные службы Киева и специалисты ГСЧС.