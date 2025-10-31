Столичный ТРЦ Gulliver закрыли на неопределенный срок: что происходит (фото)

В "Ощадбанке" сообщили, что дело в блокировании управления со стороны бывшего владельца. Поэтому возобновление работы "Гулливера" возможно только после стабилизации ситуации. Дата открытия пока неизвестна.

Как отмечают в "Ощадбанке", после государственной регистрации права собственности консорциума "Ощадбанк" (80%) и "Укрэксимбанк" (20%) бывший владелец, ООО "ТРИ О", препятствует передаче критически важных систем комплекса, в частности диспетчеризации, энергоснабжения, охранных систем и технической документации, пишет Forbes Ukraine.

Представители банка не пускают арендаторов, которые не переподписали договоры с "Ощадом". Фото: Соцсети Представители банка не пускают арендаторов, которые не переподписали договоры с "Ощадом". Фото: Соцсети

"Из-за этого появились угрозы безопасности посетителей и арендаторов, нарушаются бизнес-процессы, а также создаются финансовые убытки для государственных банков", — сказано в заявлении.

Банки уведомили правоохранительные органы и военную администрацию и будут требовать возмещения убытков и привлечения бывших владельцев к уголовной ответственности.

Возобновление работы комплекса будет возможно только после стабилизации ситуации, дату открытия сообщат дополнительно.

На сайте и в соцсетях ТРЦ Gulliver никакой информации о закрытии нет. Но в соцсетях появилось видео того, что вход в ТРЦ заблокирован представителями "Ощадбанка", пускают только работников, которые пришли забрать свои вещи.

Дело ТРЦ Gulliver — кому принадлежит и в чем проблема

Государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" 26 июля перерегистрировали на себя право собственности на киевский торгово-офисный комплекс Gulliver.

ТРЦ Гулливер закрыт

Экс-владелец — компания "Три О" — потеряла комплекс из-за кредитов, полученных еще в 2006 году. Сумма долгов — 675 млн долларов, из них 537,2 млн долларов — перед "Ощадбанком" и 137,8 млн долларов — перед "Укрэксимбанком", согласно реестру недвижимого имущества. ТРЦ Gulliver вместе со всем его оснащением и земельным участком был обеспечением по кредитам.

Владельцем комплекса считают миллионера Виктора Полищука. Он предоставил личное поручительство по кредиту, рассказали Forbes двое банковских инсайдеров.

Также Полищук лично вел переговоры о реструктуризации в 2020-м, сообщил Forbes на правах анонимности менеджер одного из госбанков. Хотя официально владельцем актива была компания "Три О" Вячеслава Игнатенко.

Подготовку к взысканию БФК Gulliver банки начали в ноябре 2024-го, сама процедура стартовала в марте 2025-го.

ТРЦ Gulliver передали в собственность банков на основании закона об ипотеке, взыскание произошло через ипотечную оговорку, без судебного разбирательства. В будущем госбанки выставят ТРЦ на продажу.

Компания "Три О" 28 июля заявила, что "будет принимать все предусмотренные законом меры для восстановления прав на актив", говорится в пресс-релизе. В компании также заявили, что задолженность "Три О" возникла не из-за недобросовестности или умышленного уклонения от выполнения обязательств, а из-за "объективных потерь, вызванных полномасштабной российской агрессией. Часть активов компании, в частности, уникальные логистические хабы и складские комплексы, были уничтожены в результате российских массированных ракетных атак".

