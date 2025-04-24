Вслед за "Нафтогазом": "Сбербанк" добился ареста крупных российских активов во Франции

Один из крупнейших украинских государственных банков — Ощадбанк — зарегистрировал арест на активы РФ во Франции на сумму около 87 млн евро. Соответствующее подтверждение поступило в банк накануне, 23 апреля.

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Об этом сообщает пресс-служба "Ощадбанка".

Таким образом французская сторона признала решение Арбитражного трибунала от 2018 года, который присудил "Ощадбанку" компенсацию на более чем 1 миллиард долларов за незаконную экспроприацию Россией активов банка в оккупированном Крыму.

Согласно французскому законодательству, Ощадбанк как первый заявитель имеет приоритетное право на эти арестованные активы.

"Взыскание активов страны-агрессора в пользу страны, подвергшейся безосновательному нападению, — одно из проявлений неотвратимости наказания за военные преступления, которые совершает Россия в Украине. Символично, что первое решение о взыскании принято именно во Франции, которая является лидером Европы в переговорном процессе по справедливому миру для Украины", — отметила член наблюдательного совета "Ощадбанка" Роза Тапанова,

Также в "Ощадбанке" отметили, что впереди у них "долгая борьба за реализацию активов", но они готовы к этому, ведь умеют работать "в долгую".