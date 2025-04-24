Слідом за "Нафтогазом": "Ощадбанк" домігся арешту великих російських активів у Франції

Один з найбільших українських державних банків – Ощадбанк – зареєстрував арешт на активи РФ у Франції на суму близько 87 млн євро. Відповідне підтвердження надійшло до банку напередодні, 23 квітня.

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Про це повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

Таким чином французька сторона визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року, який присудив "Ощадбанку" компенсацію понад 1 мільярд доларів за незаконну експропріацію Росією активів банку в окупованому Криму.

Згідно з французьким законодавством, Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на ці заарештовані активи.

"Стягнення активів країни-агресора на користь країни, що зазнала безпідставного нападу, – один з проявів невідворотності покарання за воєнні злочини, які чинить Росія в Україні. Символічно, що перше рішення про стягнення ухвалено саме у Франції, яка є лідером Європи в переговорному процесі щодо справедливого миру для України", – зауважила членкиня наглядової ради "Ощадбанку" Роза Тапанова,

Також в "Ощадбанку" зазначили, що попереду в них "довга боротьба за реалізацію активів", але вони є готовими до цього, адже вміють працювати "в довгу".