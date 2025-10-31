Столичний ТРЦ Gulliver закрили на невизначений термін: що відбувається (фото)

В "Ощадбанку" повідомили, що справа у блокуванні управління з боку колишнього власника. Тому відновлення роботи "Гулліверу" можливе тільки після стабілізації ситуації. Дата відкриття наразі невідома.

Як зазначають в "Ощадбанку", після державної реєстрації права власності консорціуму "Ощадбанк" (80%) і "Укрексімбанк" (20%) колишній власник, ТОВ "ТРИ О", перешкоджає передаванню критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації, пише Forbes Ukraine.

Представники банку не пускають орендарів, які не перепідписали договори з "Ощадом" Фото: Соцмережi Представники банку не пускають орендарів, які не перепідписали договори з "Ощадом" Фото: Соцмережi

"Через це з'явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси, а також створюються фінансові збитки для державних банків", — сказано у заяві.

Банки повідомили правоохоронні органи та військову адміністрацію і будуть вимагати відшкодування збитків та притягнення колишніх власників до кримінальної відповідальності.

Відновлення роботи комплексу буде можливе лише після стабілізації ситуації, дату відкриття повідомлять додатково.

На сайті та в соцмережах ТРЦ Gulliver ніякої інформації про закриття немає. Але у соцмережах з'явилось відео того, що вхід до ТРЦ заблокований представниками "Ощадбанку", пускають лише працівників, які прийшли забрати свої речі.

Справа ТРЦ Gulliver – кому належить та в чому проблема

Державні "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" 26 липня перереєстрували на себе право власності на київський торгово-офісний комплекс Gulliver.

ТРЦ Гулівер закритий

Ексвласник – компанія "Три О" — втратила комплекс через кредити, отримані ще у 2006 році. Сума боргів — 675 млн доларів, з них 537,2 млн доларів — перед "Ощадбанком" і 137,8 млн доларів — перед "Укрексімбанком", згідно з реєстром нерухомого майна. ТРЦ Gulliver разом з усім його оснащенням та земельною ділянкою був забезпеченням за кредитами.

Власником комплексу вважають мільйонера Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповіли Forbes двоє банківських інсайдерів.

Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія "Три О" В’ячеслава Ігнатенка.

Підготовку до стягнення БФК Gulliver банки почали у листопаді 2024-го, сама процедура стартувала у березні 2025-го.

ТРЦ Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТРЦ на продаж.

Компанія "Три О" 28 липня заявила, що "вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив", йдеться в пресрелізі. В компанії також заявили, що заборгованість "Три О" виникла не через недобросовісність чи умисне ухилення від виконання зобов’язань, а через "об’єктивні втрати, спричинені повномасштабною російською агресією. Частина активів компанії, зокрема унікальні логістичні хаби та складські комплекси, були знищені внаслідок російських масованих ракетних атак".

Нагадаємо, влітку один з найбільших українських державних банків — Ощадбанк — зареєстрував арешт на активи РФ у Франції на суму майже 87 млн євро.