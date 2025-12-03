"Просто зараз зносять ринок": на Борщагівці штовханина з поліцією, у КМДА відреагували

У соцмережах повідомили, що на Борщагівці обурені знесенням ринку люди чинять опір поліції. У КМДА уточнили, що демонтують до 50 кіосків.

"Просто зараз зносять ринок "Шлях" на Борщагівці", — повідомили 3 грудня у Telegram-каналі "Труха".

Очевидець передав, що на місці багато поліції, і люди чинять опір.

У ТСН уточнили, що йдеться про локацію на вулиці Зодчих. Однак директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов запевнив, що ринок не зносять.

"Це не демонтаж ринку. А плановий демонтаж незаконно встановлених кіосків, на які у власників немає дозвільних документів. Тому зараз на місці працюють співробітники КП "Київблагоустрій" та поліція", — пояснив він.

Чиновник КМДА уточнив, що демонтажу підлягають до 50 МАФів. Ці кіоски встановили на Боращагівці раніше, і власники мали відповідні документи. Однак термін дозволів закінчився 1 червня 2025 року.

"Кіоски знаходяться на території де прокладені численні інженерні комунікації і їхнє розміщення там є небезпечним. Оскільки власники за цей час не прибрали кіоски добровільно, було заплановано їх демонтаж силами комунальних служб. Споруди будуть демонтовані найближчим часом", — додав Буділов.

