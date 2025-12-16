Блэкаут в Киеве повлечет транспортный коллапс: эксперт объяснил, смогут ли автобусы заменить метро

В Киеве готовятся к возможным отключениям электроэнергии и временной остановке общественного транспорта, разработав план замены трамваев, троллейбусов и метро на автобусы. Однако эксперты сомневаются, что наземный транспорт сможет полностью компенсировать работу электротранспорта в часы пик.

Как сообщил изданию "Телеграф" эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов, в случае остановки метрополитена более миллиона пассажиров придется пересадить на автобусы и другой наземный транспорт. Если к этому добавить остановку трамваев и троллейбусов, количество пассажиров вырастет еще на несколько сотен тысяч.

"Это просто невозможно реализовать. Там, где сейчас курсирует 20 автобусов, понадобится 100. Такого количества транспорта физически не существует, а обеспечить интервал в несколько секунд между машинами невозможно", — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на ограничения инфраструктуры: остановки и маршруты наземного транспорта не рассчитаны на такое количество автобусов, поэтому даже если их было бы достаточно, просто не будет места для посадки и высадки пассажиров.

Беспалов отметил, что в случае остановки метро необходимо разносить часы поездок киевлян, чтобы избежать пиковых перегрузок.

"Это вопрос управления спросом. Некоторые поездки придется сократить, возможно, стоит применить систему пропусков, как во время COVID, чтобы наземный транспорт обслуживал только критически важные предприятия", — добавил он.

По его оценкам, пассажиропоток на автобусах и других видах наземного транспорта при остановке метро вырастет примерно вдвое. При этом нагрузка будет неравномерной: на отдельных маршрутах она может быть значительно больше.

"Это огромная проблема, решить которую практически невозможно", — подытожил эксперт.

Что касается автомобильного движения, Беспалов пояснил: "В Киеве почти все имеющиеся авто уже на дорогах, поэтому существенного роста трафика не ожидается". В то же время возможно увеличение количества пассажиров в легковых автомобилях, ведь средняя заполненность составляет 1,5 человека, и киевляне могут брать попутчиков. Небольшая часть дополнительных авто также может выехать на дороги, но массовой нагрузки на городские улицы не будет.

Напомним, что запуск метро на Виноградарь снова перенесли, и по прогнозу руководителя метрополитена Виктора Выговского линия заработает не раньше 2027 года.

ТакжеФокус писал, что в Киеве предлагают ежедневно останавливать метро. Авторы петиции предлагают поддержать всеукраинскую минуту молчания в знак почтения памяти всех погибших в войне.