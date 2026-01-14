Червона гілка метро курсує лише до "Театральної": кияни стоять у великих чергах (відео)

Увечері 14 січня у столичному метро виник колапс: червона гілка наразі курсує лише до станції "Театральна". Місцеві пабліки, радять киянам враховувати це при плануванні поїздок.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали та публікують відео з місця подій, на яких видно великі скупчення людей на станціях метро, що очікують потяги.

Також у постах зазначається, що поїзди червоної гілки метро з невідомих причин ходять лише до станції "Театральна". На відео видно, як люди стоять у великих чергах на платформах.

На момент написання цієї новини КП "Київський метрополітен" не коментував ситуацію. Київська міська державна адміністрація також не надала жодних коментарів.

Черги у Києві через зупинку роботи електротранспорта: що було вчора

Нагадаємо, що 13 січня на Оболоні утворилися великі черги на маршрутки через тимчасове зупинення тролейбусів і трамваїв. Кияни чекали на автобуси, щоб дістатися до потрібних місць.

Цього ж дня "Київпастранс" пояснив, що рух наземного транспорту на правому березі тимчасово призупинили через проблеми в енергосистемі, спричинені обстрілами. Однак, щоб допомогти людям дістатися до роботи та навчання, запустили дублюючі автобусні маршрути.

Крім того, народний депутат Володимир Крейденко зазначив, що метро працює, тож ті, хто мусить пересуватися містом, можуть скористатися ним і вийти з цієї ситуації.

Наразі, за словами міського голови Віталія Кличка, у Києві склалася найскладніша ситуація з 4 роки повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, близько 400 багатоповерхівок лишаються без опалення, а кияни не мають світла до 10 годин на добу.

Також Фокус писав, що, на думку новопризначеного міністра енергетики, столиця не була підготовлена до критичної ситуації.