Харків готувався, Київ — не підготовлений зовсім: Шмигаль анонсував антикризові заходи

Новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль прокоментував ситуацію в енергетиці, зокрема відключення світла у Києві. За його словами, столиця не була підготовлена до критичної ситуації.

Через це доведеться вжити кризові заходи. Про це він заявив під час засідання Верховної Ради.

Шмигаль визнав, що ситуація в енергетиці після ворожих ударів є критичною.

Водночас він переконаний, що Міністерство енергетики зможе забезпечити справедливий розподіл ресурсів, а також вплинути на захист енергооб'єктів.

При цьому він запропонував взяти на себе роботу з місцевою владою, якою має займатися профільне міністерство розвитку громад.

"Харків готувався — обласна влада, міська влада підготувала місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я скажу — не підготовлений зовсім. Тому зараз доведеться вживати антикризових заходів. Це у фокусі президента України і прем’єра зараз", — заявив Шмигаль.

Водночас він не пояснив, які саме антикризові заходи доведеться вживати.

Призначення Дениса Шмигаля

Нагадаємо, сьогодні Дениса Шмигаля призначили на посаду міністра енергетики.

Очікується, що Шмигаль проведе перезавантаження відомства. Зокрема, новий міністр має намір замінити весь склад своїх заступників. Так, на роботу в Міненерго перейде Анатолій Куцовол, який зараз обіймає посаду заступника міністра оборони.

Крім того, до команди Шмигаля у Міненерго має долучитися його колишній радник за часів прем'єрства, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

Ще одна колишня радниця Шмигаля з питань енергетики, Наталія Бойко, відмовилася від пропозиції перейти на роботу в Міненерго.

Ще 3 січня Володимир Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України. Він зазначив, що така системність, яку демонструє тоді ще міністр оборони, необхідна сьогодні для української енергетики, яка майже щодня потерпає ударів Росії.

Згодом джерела у владі повідомили, що Михайло Федоров хотів керувати Міністерством оборони й готувався до цього. Водночас Денис Шмигаль не хотів залишати посаду і спочатку тактовно відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського перейти у Міністерство енергетики після корупційного скандалу.