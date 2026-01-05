"Єдина людина, у якої є план війни": чому Зеленський вирішив замінити Шмигаля, — ЗМІ

Джерела у владі повідомили, що Михайло Федоров хотів керувати Міністерством оборони й готувався до цього. Водночас Денис Шмигаль не хотів залишати посаду і спочатку тактовно відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського перейти у Міністерство енергетики після корупційного скандалу.

Керуючи Міністерством цифрової трансформації, Федоров предметно займався питаннями military-tech. Він прагнув очолити Міноборони, тож його призначення не має особливо дивувати. Про це розповів неназваний співрозмовник у владі, як йдеться у матеріалі "РБК-Україна" від 5 січня.

"Як у нас кажуть, Федоров – єдина людина, у якої є план війни, отже, така людина має очолити МО: розібратися зі старою неефективною генеральською гвардією, працювати за зрозумілими KPI, навести лад із ТЦК тощо. Тут якраз радикальні реформи потрібні", — пояснив він.

Однак посаду займав Шмигаль, і виникло питання, куди його перевести. Зеленський вже мав готовий варіант — призначити його керувати Міністерством енергетики, яке у виданні описали як "проблемне" та пов'язане з корупційним скандалом "Міндічгейт". Джерела зауважили, що на першу пропозицію про це чиновник делікатно відмовив.

"По-перше, ця нова посада вдарила по ньому як грім з ясного неба. Адже він тільки почав вникати в роботу свого міністерства, щось змінювати. А тут через кілька місяців його кидають розгрібати нові авгієві стайні. По-друге, йому, очевидно, не до душі, що після прем'єрства його роблять людиною, якою затикають дірки", — пояснив один зі співрозмовників.

За даними ЗМІ, на другий день переговорів окрім очолення Міненерго Шмигалю запропонували посаду першого віцепрем'єра. На це він вже дав згоду, формально ставши другою людиною в уряді.

Нагадаємо, генерал Кирило Буданов, який очолював Головне управління розвідки Міноборони, став керівником Офісу президента. На посаді його замінив колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

5 січня з’явилась інформація про те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку, хоча спочатку опирався планам Зеленського. Очікується, що його замінить начальник спецпідрозділу "Альфа" Євген Хмара. Фокус розібрався, що про нього відомо.