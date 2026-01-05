"Единственный человек, у которого есть план войны": почему Зеленский решил заменить Шмыгаля, — СМИ

Источники во власти сообщили, что Михаил Федоров хотел руководить Министерством обороны и готовился к этому. В то же время Денис Шмыгаль не хотел покидать пост и сначала тактично отказался от предложения президента Владимира Зеленского перейти в Министерство энергетики после коррупционного скандала.

Руководя Министерством цифровой трансформации, Федоров предметно занимался вопросами military-tech. Он стремился возглавить Минобороны, поэтому его назначение не должно особо удивлять. Об этом рассказал неназванный собеседник во власти, как говорится в материале "РБК-Украина" от 5 января.

"Как у нас говорят, Федоров — единственный человек, у которого есть план войны, следовательно, такой человек должен возглавить МО: разобраться со старой неэффективной генеральской гвардией, работать по понятным KPI, навести порядок с ТЦК и так далее. Здесь как раз радикальные реформы нужны", — пояснил он.

Однако должность занимал Шмыгаль, и возник вопрос, куда его перевести. Зеленский уже имел готовый вариант — назначить его руководить Министерством энергетики, которое в издании описали как "проблемное" и связанное с коррупционным скандалом "Миндичгейт". Источники отметили, что на первое предложение об этом чиновник деликатно отказал.

"Во-первых, эта новая должность ударила по нему как гром среди ясного неба. Ведь он только начал вникать в работу своего министерства, что-то менять. А тут через несколько месяцев его бросают разгребать новые авгиевы конюшни. Во-вторых, ему, очевидно, не по душе, что после премьерства его делают человеком, которым затыкают дыры", — пояснил один из собеседников.

По данным СМИ, на второй день переговоров кроме возглавления Минэнерго Шмыгалю предложили должность первого вице-премьера. На это он уже дал согласие, формально став вторым человеком в правительстве.

Напомним, генерал Кирилл Буданов, который возглавлял Главное управление разведки Минобороны, стал руководителем Офиса президента. На посту его заменил бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

5 января появилась информация о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке, хотя сначала сопротивлялся планам Зеленского. Ожидается, что его заменит начальник спецподразделения "Альфа" Евгений Хмара. Фокус разобрался, что о нем известно.