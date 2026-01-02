Зеленский назвал имя преемника Буданова в ГУР: ведомство возглавил Иващенко

Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки, возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины после того, как Кирилл Буданов стал руководителем Офиса президента.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что провел с Иващенко совещание.

По словам главы государства, во время встречи Иващенко, как руководитель Службы внешней разведки Украины доложил об общей ситуации вокруг государства и актуальных угрозах.

"Фокусируемся и дальше на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь. Аналогично действуем и по российскому военному производству: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет усилий для окончания войны", – отметил он.

Теперь Олег Иващенко продолжит служить Украине и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины.

Ранее о том, что именно руководителя СВР могут поставить на место Кирилла Буданова, сообщила журналистка Юлия Забелина.

На странице ГУР МО в соцсетях информации о кадровых изменениях пока нет, а вот СВР уже поделилась постом президента о том, что Олег Иващенко переходит на новую должность.

Напомним, Кирилл Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис президента Украины. Ранее этот пост занимал Андрей Ермак, который был уволен 28 ноября прошлого года.

По мнению обозревателей The New York Times, назначение начальника ГУР Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента Украины может быть важным для мирных переговоров с США.