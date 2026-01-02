Зеленський назвав ім'я наступника Буданова в ГУР: відомство очолив Іващенко

Олег Іващенко, голова Служби зовнішньої розвідки, очолив Головне управління розвідки Міноборони України після того, як Кирило Буданов став керівником Офісу президента.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що провів з Іващенком нараду.

За словами глави держави, під час зустрічі Іващенко, як керівник Служби зовнішньої розвідки України доповів про загальну ситуацію довкола держави та актуальні загрози.

"Фокусуємося й далі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватися і дешевшати. Аналогічно діємо і щодо російського військового виробництва: що більше обірвемо зв'язків агресора зі світом і схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде зусиль для закінчення війни", — зазначив він.

Тепер Олег Іващенко продовжить служити Україні та виконувати завдання з обмеження російського військового потенціалу на позиції військової розвідки України.

Раніше про те, що саме керівника СЗР можуть поставити на місце Кирила Буданова, повідомила журналістка Юлія Забєліна.

На сторінці ГУР МО в соцмережах інформації про кадрові зміни поки що немає, а ось СЗР уже поділилася постом президента про те, що Олег Іващенко переходить на нову посаду.

Нагадаємо, Кирило Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента України. Раніше цю посаду обіймав Андрій Єрмак, якого було звільнено 28 листопада минулого року.

На думку оглядачів The New York Times, призначення начальника ГУР Кирила Буданова на посаду глави Офісу президента України може бути важливим для мирних переговорів зі США.