Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони

Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади очільника Міноборони. За це рішення проголосувало 265 нардепів.

Очікується, що тепер Шмигаль очолить міністерство енергетики, а також стане першим віцепрем'єром. Про звільнення повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За звільнення Шмигаля проголосували 180 депутатів "Слуги народу" з 204 присутніх в залі. Інші голоси дали депутати "Батьківщини" (17 голосів), "Платформи за мир та життя" (16 голосів), "Відновлення України" (11 голосів), "За майбутнє" (12 голосів) та "Довіри" (18 голосів).

Голосування за звільнення Шмигаля Фото: Telegram/Залізний нардеп

За даними Железняка, призначення Шмигаля на посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики відбудеться приблизно о 16:00.

Раніше сьогодні "РБК-Україна" повідомляло, що Шмигаль на посаді міністра енергетики планує замінити весь склад своїх заступників. Так, на роботу в Міненерго перейде Анатолій Куцовол, який зараз обіймає посаду заступника міністра оборони.

Крім того, до команди Шмигаля у Міненерго має долучитися його колишній радник за часів прем'єрства, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

"Колишня заступник міністра енергетики та в минулому кандидат на посаду міністра Ольга Буславець також розглядається як новий заступник Шмигаля. Але це призначення поки що під питанням", — наголосили в новині, додавши, що ще одна колишня радниця Шмигаля з питань енергетики, Наталія Бойко, відмовилася від пропозиції перейти на роботу в Міненерго.

Кадрові зміни в уряді

Нагадаємо, що 12 січня стало відомо, що 13 числа розглянуть низку змін в уряді. Під час першого засідання крім звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, будуть розглядати звільнення Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації та Василя Малюка з посади голови СБУ.

Пізніше пройде перерва в засіданні "на фракцію та комітети". Після цього розглядатимуть призначення нових міністрів — Михайла Федорова на посаду міністра оборони, Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики, а також на посаду першого віцепрем'єра, та нардепа Дениса Маслова на посаду міністра юстиції. Також нардеп Дмитро Наталуха має бути призначений на посаду голови Фонду державного майна.

3 січня Зеленський запропонував міністру оборони України Денису Шмигалю посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України. Серед завдань, які були озвучені Шмигалю, — потреба оперативно відновлювати зруйноване обладнання і забезпечувати стабільний та достатній розвиток енергосистеми для внутрішніх потреб.