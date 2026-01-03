Зеленський запропонував Шмигалю посаду міністра енергетики: подробиці

Президент після консультацій з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко розраховує, що Верховна Рада підтримає кандидатуру Дениса Шмигаля на посаді очільника Міненерго.

Володимир Зеленський запропонував міністру оборони України Денису Шмигалю посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України. Про це очільник держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Під час зустрічі він подякував Денису Шмигалю за систему роботу в Міноборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту України. Зі слів Зеленського, саме така системність, яку демонструє міністр оборони, необхідна сьогодні для української енергетики, яка майже щодня потерпає ударів Росії.

Очільник держави наголосив, що Україна має оперативно відновлювати зруйноване обладнання і забезпечувати стабільний та достатній розвиток енергосистеми для внутрішніх потреб.

"Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", — додав Зеленський, анонсуючи кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Варто зазначити, що увечері 2 січня з'явились чутки про можливе призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики. Журналіст Віталій Глагола повідомляв, що президент Володимир Зеленський ще не ухвалил остаточне рішення, однак кандидатура Шмигаля в Міненерго активно обговорюється.

Також повідомлялось, що 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони України. Очільник держави очікує від Федорова, що в Міноборони він зможе реалізувати всі зміни і додати технологічності.

2 січня також з'явилась інформація, що Кирило Буданов очолить Офіс президента України. Сам бойовий генерал підтвердив, що отримав відповідну пропозицію від президента. Згодом з'явився офіційний указ про призначення Буданова на посаду голови Офісу президента.