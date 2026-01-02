Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову стати новим міністром оборони

Президент України хоче зробити главу Мінцифри Михайлу Федорову стати новим міністром оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міноборони України. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони. Новим міністром оборони я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом зі всіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть", сказав Зеленський в зверненні.

За його словами, Михайло Федоров зможе реалізувати всі зміни і додати технологічності.

Зеленський додав, що Денису Шмигалю, який наразі очолює Міноборони, він запропонував очолити інший напрямок: "Не менш важливий для нашої стійкості".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни в керівництві держави, запропонувавши голові ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу Президента. Він наголосив на спеціальному досвіді у відповідних напрямах і достатньому потенціалі для досягнення результатів на цій посаді.

Кирило Буданов, який очолював Головне управління розвідки Міноборони України вже повідомив, що прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити Офіс президента.