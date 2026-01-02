Зеленский предложил главе Минцифры Федорову стать новым министром обороны

Президент Украины хочет сделать главу Минцифры Михаилу Федорову стать новым министром обороны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны Украины. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

"Решил изменить формат работы Министерства обороны. Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами по линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут", сказал Зеленский в обращении.

Відео дня

По его словам, Михаил Федоров сможет реализовать все изменения и добавить технологичности.

Зеленский добавил, что Денису Шмыгалю, который сейчас возглавляет Минобороны, он предложил возглавить другое направление: "Не менее важное для нашей устойчивости".

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве государства, предложив главе ГУР Кириллу Буданову должность руководителя Офиса Президента. Он отметил специальный опыт в соответствующих направлениях и достаточный потенциал для достижения результатов на этой должности.

Кирилл Буданов, который возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины уже сообщил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента.