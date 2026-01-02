Денис Шмигаль може стати новим міністром енергетики України, — журналіст

Експрем'єр-міністр у 2020–2025 роках, а нині міністр оборони Денис Шмигаль може стати наступним головою Міністерства енергетики України.

Ключова причина, через яку Шмигаль розглядається на цю посаду, є його управлінський досвід та роботу в енергетичному секторі до приходу в уряд. Про це увечері 2 січня повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

"За інформацією моїх джерел в Офісі президента та кількох наближених нардепів, Денис Шмигаль розглядається як кандидат на посаду міністра енергетики України", — інформував Глагола.

За даними від джерел журналіста, таке рішення досі не ухвалене. Однак наразі тривають активні обговорення щодо можливого нового призначення Шмигаля.

"Рішення поки не ухвалене, але така кадрова конфігурація перебуває в активному обговоренні", — наголосив Глагола.

Варто зазначити, що 2 січня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що Міністерство оборони може очолити міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він отримав відповідну пропозицію від глави країни.

"Новим міністром оборони я запропонував стати Михайлу Федорову", — повідомляв Зеленський.

Водночас президент анонсував, що Денис Шмигаль отримає нову посаду на іншому напрямку. Зеленський не розкрив, що саме може очолити Шмигаль, однак назвав напрямок "не менш важливим для нашої стійкості".

Кадрові зміни у керівництві держави: що відомо

2 січня Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram-каналі повідомив про кадрові зміни у керівництві держави. Він зокрема розповів, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав пропозицію очолити Офіс президента.

Невдовзі Зеленський назвав ім'я наступника Буданова у ГУР. Повідомлялося, що голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить відомство замість Кирила Буданова.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв 2 січня, що Зеленський також може змінити голову Служби безпеки України Василя Малюка.