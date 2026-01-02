Зеленський може замінити главу СБУ Василя Малюка, — нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ймовірну заміну голови СБУ, зазначивши, що Василю Малюку можуть запропонувати іншу вакантну посаду.

За словами Ярослава Железняка, ймовірно, планується заміна голови Служби безпеки України. Василь Малюк може очолити "якусь вакантну посаду". Про це Железняк написав у Telegram.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нардеп від "Голосу" вважає це рішення "дивним" та повідомляє, що потенційна кандидатура на заміну поки не підтверджена.

"Дуже впевнено та активно говорять, що можуть міняти і голову СБУ. Типу Малюку запропонують, якусь вакантну посаду. Хоча очевидно це буде пониження для нього. Трохи дивне рішення, а головне поки не зрозуміло поки, хто саме заміна. Мені саме Поклада як 100% варіант на заміну поки не підтвердили", — написав Железняк.

Яку посаду може обійняти Малюк

За даними джерел видання "Українська правда", президент Зеленський може призначити Малюка головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР). 2 січня голову СЗР Олега Іващенка Зеленський звільнив та назначив його очільником Головного управління розвідки Міноборони України. Окрім того, президент начебто розглядає кандидатуру Малюка на посаду секретаря Ради національної безпеки (РНБО).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова главою Офісу Президента, а Олега Іващенка — керівником Головного управління розвідки.

Також у вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що хоче зробити новим міністром оборони голову Мінцифри Михайла Федорова.