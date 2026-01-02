Зеленский может заменить главу СБУ Василия Малюка, — нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о вероятной замене главы СБУ, отметив, что Василию Малюку могут предложить другую вакантную должность.

По словам Ярослава Железняка, вероятно, планируется замена главы Службы безопасности Украины. Василий Малюк может возглавить "какую-то вакантную должность". Об этом Железняк написал в Telegram.

Нардеп от "Голоса" считает это решение "странным" и сообщает, что потенциальная кандидатура на замену пока не подтверждена.

"Очень уверенно и активно говорят, что могут менять и главу СБУ. Типа Малюку предложат, какую-то вакантную должность. Хотя очевидно это будет понижение для него. Немного странное решение, а главное пока не понятно пока, кто именно замена. Мне именно Поклада как 100% вариант на замену пока не подтвердили", — написал Железняк.

Какую должность может занять Малюк

По данным источников издания "Украинская правда", президент Зеленский может назначить Малюка главой Службы внешней разведки (СВР). 2 января главу СВР Олега Иващенко Зеленский уволил и назначил его главой Главного управления разведки Минобороны Украины. Кроме того, президент якобы рассматривает кандидатуру Малюка на должность секретаря Совета национальной безопасности (СНБО).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента, а Олега Иващенко — руководителем Главного управления разведки.

Также в вечернем видеообращении Зеленский заявил, что хочет сделать новым министром обороны главу Минцифры Михаила Федорова.