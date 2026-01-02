Денис Шмыгаль может стать новым министром энергетики Украины, — журналист

Экс-премьер-министр в 2020-2025 годах, а ныне министр обороны Денис Шмыгаль может стать следующим главой Министерства энергетики Украины.

Ключевая причина, по которой Шмыгаль рассматривается на эту должность, является его управленческий опыт и работа в энергетическом секторе до прихода в правительство. Об этом вечером 2 января сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

"По информации моих источников в Офисе президента и нескольких приближенных нардепов, Денис Шмыгаль рассматривается как кандидат на должность министра энергетики Украины", — информировал Глагола.

По данным от источников журналиста, такое решение до сих пор не принято. Однако сейчас продолжаются активные обсуждения относительно возможного нового назначения Шмыгаля.

"Решение пока не принято, но такая кадровая конфигурация находится в активном обсуждении", — подчеркнул Глагола.

Стоит отметить, что 2 января президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что Министерство обороны может возглавить министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он получил соответствующее предложение от главы страны.

"Новым министром обороны я предложил стать Михаилу Федорову", — сообщал Зеленский.

В то же время президент анонсировал, что Денис Шмыгаль получит новую должность на другом направлении. Зеленский не раскрыл, что именно может возглавить Шмыгаль, однако назвал направление "не менее важным для нашей устойчивости".

Кадровые изменения в руководстве государства: что известно

2 января Владимир Зеленский на своей странице в Telegram-канале сообщил о кадровых изменениях в руководстве государства. Он в частности рассказал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов получил предложение возглавить Офис президента.

Вскоре Зеленский назвал имя преемника Буданова в ГУР. Сообщалось, что глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит ведомство вместо Кирилла Буданова.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал 2 января, что Зеленский также может сменить главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.