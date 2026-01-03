Зеленский предложил Шмыгалю должность министра энергетики: подробности

Президент после консультаций с премьер-министром Юлией Свириденко рассчитывает, что Верховная Рада поддержит кандидатуру Дениса Шмыгаля на должности главы Минэнерго.

Владимир Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Во время встречи он поблагодарил Дениса Шмыгаля за систему работу в Минобороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты Украины. По словам Зеленского, именно такая системность, которую демонстрирует министр обороны, необходима сегодня для украинской энергетики, которая почти ежедневно страдает от ударов России.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна оперативно восстанавливать разрушенное оборудование и обеспечивать стабильное и достаточное развитие энергосистемы для внутренних потребностей.

"Провели консультации с Премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", — добавил Зеленский, анонсируя кадровые перестановки в Кабинете министров.

Стоит отметить, что вечером 2 января появились слухи о возможном назначении Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики. Журналист Виталий Глагола сообщал, что президент Владимир Зеленский еще не принял окончательное решение, однако кандидатура Шмыгаля в Минэнерго активно обсуждается.

Также сообщалось, что 2 января президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову должность министра обороны Украины. Глава государства ожидает от Федорова, что в Минобороны он сможет реализовать все изменения и добавить технологичности.

2 января также появилась информация, что Кирилл Буданов возглавит Офис президента Украины. Сам боевой генерал подтвердил, что получил соответствующее предложение от президента. Впоследствии появился официальный указ о назначении Буданова на должность главы Офиса президента.