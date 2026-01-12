"Бракує голосів": "Слуга народу" планує завтра голосувати лише кадрові зміни, — Железняк

Фракція "Слуга народу" вирішила відмовитися від голосування в парламенті за будь-які законопроєкти. Причиною цього став брак достатньої кількості голосів.

Натомість на засіданні, яке пройде завтра, 13 січня, розглядатимуться кадрові питання. Щоправда, відповіді на те, чи будуть голоси для цього, наразі теж не має. Про це пише народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Під час засідання будуть розглядати звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації та Василя Малюка з посади голови СБУ.

До парламенту вже надійшли заяви про звільнення, повідомив інший нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Після цього буде перерва в засіданні "на фракцію та комітети". Після цього розглядатимуть призначення нових міністрів — Михайла Федорова на посаду міністра оборони, Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики, а також на посаду першого віцепрем'єра, та нардепа Дениса Маслова на посаду міністра юстиції. Також нардеп Дмитро Наталуха має бути призначений на посаду голови Фонду державного майна.

Железняк також повідомив, що буде здійснена друга спроба по голосуванню щодо постанови по голові СБУ в Комітеті ВРУ з питань оборони.

"Ще в найближчий час раз винесуть рішення і там, під пильним наглядом, говорять спробують отримати підтримку на постанову Президента про звільнення Малюка", — написав Железняк.

Натомість призначення нового голови СБУ та очільника міністра цифрової трансформації цього тижня не планується.

Ярослав Юрчишин назвав, хто може стати тимчасовим виконувачем обов'язків на цих посадах — Євген Хмара тимчасово очолить СБУ, а Олександр Борняков очолить Мінцифрової трансформації.

Нагадаємо, що 2 січня стало відомо, що Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову стати новим міністром оборони. Видання Bloomberg пояснило, що це рішення прийнято президентом через те, що Зеленський робить ставку на здатність Федорова посилювати можливості українських безпілотних апаратів у воєнний час.

Наступного дня Зеленський запропонував міністру оборони України Денису Шмигалю посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України. Серед завдань, які були озвучені Шмигалю, — потреба оперативно відновлювати зруйноване обладнання і забезпечувати стабільний та достатній розвиток енергосистеми для внутрішніх потреб.

Також повідомлялося, що може статися ще одна відставка — Секретаря Ради безпеки і оборони Рустема Умєрова. За даними Железняка, Умєров буде призначений на посаду радника президента з питань безпеки.