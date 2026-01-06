Куди відправлять Умєрова та кого з міністрів звільнять: нардеп анонсував кадрові зміни

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що на наступному тижні Верховна Рада може голосувати за низку відставок та кадрових призначень.

Зокрема, очікується звільнення щонайменше двох міністрів, а також призначення трьох нових. Про це Железняк написав у Telegram.

Ще одна зміна буде, яка відбудеться, але яка не має бути проголосована Верховною Радою, — відставка Секретаря Ради безпеки і оборони Рустема Умєрова. За даними Железняка, Умєров буде призначений на посаду радника президента з питань безпеки.

Також очікується, що звільнити можуть міністра освіти Оксена Лісового.

Загалом планується призначення щонайменше трьох міністрів — міністра оборони, міністра енергетики та міністра юстиції. На перші дві позиції претендують чинний перший віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та чинний міністр оборони Денис Шмигаль відповідно. Водночас Железняк зазначив, що потрібно буде призначити і очільника Мінцифри.

Щодо звільнень цього тижня очікується відставка з посад Федорова та Шмигаля. Однак чи буде звільнено Оксена Лісового, наразі невідомо.

Ще одне питання, яке буде винесене на порядок денний, — призначення голови Фонду держмайна. Очікується, що цю посаду може обійняти чинний очільник комітета ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Натомість питання звільнення та призначення нового голови Служби безпеки України, яке має розглядати Рада, попередньо не буде винесено на порядок денний, утім ситуація може змінитися.

"Я до чого це пишу. Що наступний пленарний тиждень мав би бути тижнем голосування різних міжнародних зобовʼязань (там вже прям горять дедлайни)", — пояснив Железняк.

Нагадаємо, що 2 січня стало відомо, що Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову стати новим міністром оборони. Видання Bloomberg пояснило, що це рішення прийнято президентом через те, що Зеленський робить ставку на здатність Федорова посилювати можливості українських безпілотних апаратів у воєнний час.

Наступного дня Зеленський запропонував міністру оборони України Денису Шмигалю посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України. Серед завдань, які були озвучені Шмигалю, — потреба оперативно відновлювати зруйноване обладнання і забезпечувати стабільний та достатній розвиток енергосистеми для внутрішніх потреб.