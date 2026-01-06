Куда отправят Умерова и кого из министров уволят: нардеп анонсировал кадровые изменения

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что на следующей неделе Верховная Рада может голосовать за ряд отставок и кадровых назначений.

В частности, ожидается увольнение по меньшей мере двух министров, а также назначение трех новых. Об этом Железняк написал в Telegram.

Еще одно изменение будет, которое состоится, но которое не должно быть проголосовано Верховной Радой, — отставка Секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова. По данным Железняка, Умеров будет назначен на должность советника президента по вопросам безопасности.

Также ожидается, что уволить могут министра образования Оксена Лисового.

Всего планируется назначение как минимум трех министров — министра обороны, министра энергетики и министра юстиции. На первые две позиции претендуют действующий первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и действующий министр обороны Денис Шмыгаль соответственно. В то же время Железняк отметил, что нужно будет назначить и главу Минцифры.

Относительно увольнений на этой неделе ожидается отставка с должностей Федорова и Шмыгаля. Однако будет ли уволен Оксен Лисовой, пока неизвестно.

Еще один вопрос, который будет вынесен на повестку дня, — назначение главы Фонда госимущества. Ожидается, что эту должность может занять действующий глава комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Зато вопрос увольнения и назначения нового главы Службы безопасности Украины, который должна рассматривать Рада, предварительно не будет вынесен на повестку дня, впрочем, ситуация может измениться.

"Я к чему это пишу. Что следующая пленарная неделя должна была бы быть неделей голосования различных международных обязательств (там уже прям горят дедлайны)", — пояснил Железняк.

Напомним, что 2 января стало известно, что Зеленский предложил главе Минцифры Федорову стать новым министром обороны. Издание Bloomberg пояснило, что это решение принято президентом из-за того, что Зеленский делает ставку на способность Федорова усиливать возможности украинских беспилотных аппаратов в военное время.

На следующий день Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины. Среди задач, которые были озвучены Шмыгалю, — потребность оперативно восстанавливать разрушенное оборудование и обеспечивать стабильное и достаточное развитие энергосистемы для внутренних потребностей.