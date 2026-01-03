"Доверенный союзник": на что сделал ставку Зеленский, предложив Федорову должность министра обороны, — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предложение стать новым главой Министерства обороны страны "доверенному союзнику" и "стороннику технологий" Михаилу Федорову.

Предлагая такие кадровые изменения, Зеленский делает ставку на то, что Федоров будет усиливать возможности украинских беспилотных аппаратов в военное время. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам украинского лидера, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров активно участвует в разработке военных технологий. Этот опыт может быть полезным для наращивания возможностей БпЛА.

"Выбор Зеленского в пользу 34-летнего Федорова является продолжением кадровых изменений в правительстве после отставки Андрея Ермака, главы администрации президента и его правой руки в течение более пяти лет", — говорится в публикации Bloomberg.

Как пишет агентство Reuters, новые назначения Зеленского, в том числе предложение главе ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента, произошли "на фоне стремления Киева усилить свои позиции в переговорах" по окончанию войны.

"Выдвижение кандидатуры Зеленским Михаила Федорова на должность министра обороны подчеркнуло важность беспилотников и высоких технологий в военных усилиях Киева", — говорится в публикации Reuters.

Напомним, 2 января стало известно о ряде кадровых перестановок в руководстве Украины. Так, Зеленский объявил о том, что глава ГУР Кирилл Буданов получил предложение возглавить Офис президента.

Также Зеленский сообщил, что предложил главе Минцифры Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк информировал, что Зеленский может заменить главу СБУ Василия Малюка.

Также журналист Виталий Глагола сообщил, что новым министром энергетики может стать Денис Шмыгаль.