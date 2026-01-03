"Довірений союзник": на що зробив ставку Зеленський, запропонувавши Федорову посаду міністра оборони, — Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський висловив пропозицію стати новим главою Міністерства оборони країни "довіреному союзнику" та "прихильнику технологій" Михайлу Федорову.

Пропонуючи такі кадрові зміни, Зеленський робить ставку на те, що Федоров буде посилювати можливості українських безпілотних апаратів у воєнний час. Про це пише видання Bloomberg.

За словами українського лідера, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров бере активну участь у розробці військових технологій. Цей досвід може бути корисним для нарощення можливостей БпЛА.

"Вибір Зеленського на користь 34-річного Федорова є продовженням кадрових змін в уряді після відставки Андрія Єрмака, глави адміністрації президента і його правої руки протягом більше п'яти років", — йдеться у публікації Bloomberg.

Як пише агентство Reuters, нові призначення Зеленського, у тому числі пропозиція голові ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента, відбулися "на тлі прагнення Києва посилити свої позиції в переговорах" щодо закінчення війни.

"Висунення кандидатури Зеленським Михайла Федорова на посаду міністра оборони підкреслило важливість безпілотників та високих технологій у воєнних зусиллях Києва", — йдеться у публікації Reuters.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо про низку кадрових перестановок у керівництві України. Так, Зеленський оголосив про те, що голова ГУР Кирило Буданов отримав пропозицію очолити Офіс президента.

Також Зеленський повідомив, що запропонував очільнику Мінцифри Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк інформував, що Зеленський може замінити голову СБУ Василя Малюка.

Також журналіст Віталій Глагола повідомив, що новим міністром енергетики може стати Денис Шмигаль.