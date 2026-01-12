"Не хватает голосов": "Слуга народа" планирует завтра голосовать только кадровые изменения, — Железняк

Фракция "Слуга народа" решила отказаться от голосования в парламенте за любые законопроекты. Причиной этого стала нехватка достаточного количества голосов.

Зато на заседании, которое пройдет завтра, 13 января, будут рассматриваться кадровые вопросы. Правда, ответа на то, будут ли голоса для этого, пока тоже нет. Об этом пишет народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram.

Во время заседания будут рассматривать увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны, Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации и Василия Малюка с должности главы СБУ.

В парламент уже поступили заявления об увольнении, сообщил другой нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

После этого будет перерыв в заседании "на фракцию и комитеты". После этого будут рассматривать назначение новых министров — Михаила Федорова на должность министра обороны, Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики, а также на должность первого вице-премьера, и нардепа Дениса Маслова на должность министра юстиции. Также нардеп Дмитрий Наталуха должен быть назначен на должность главы Фонда государственного имущества.

Железняк также сообщил, что будет осуществлена вторая попытка по голосованию по постановлению по главе СБУ в Комитете ВРУ по вопросам обороны.

"Еще в ближайшее время раз вынесут решение и там, под пристальным наблюдением, говорят попытаются получить поддержку на постановление Президента об увольнении Малюка", — написал Железняк.

Зато назначение нового главы СБУ и главы министра цифровой трансформации на этой неделе не планируется.

Ярослав Юрчишин назвал, кто может стать временно исполняющим обязанности на этих должностях — Евгений Хмара временно возглавит СБУ, а Александр Борняков возглавит Минцифровой трансформации.

Напомним, что 2 января стало известно, что Зеленский предложил главе Минцифры Федорову стать новым министром обороны. Издание Bloomberg пояснило, что это решение принято президентом из-за того, что Зеленский делает ставку на способность Федорова усиливать возможности украинских беспилотных аппаратов в военное время.

На следующий день Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины. Среди задач, которые были озвучены Шмыгалю, — потребность оперативно восстанавливать разрушенное оборудование и обеспечивать стабильное и достаточное развитие энергосистемы для внутренних потребностей.

Также сообщалось, что может произойти еще одна отставка — Секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова. По данным Железняка, Умеров будет назначен на должность советника президента по вопросам безопасности.