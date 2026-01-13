Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны

Верховная Рада проголосовала за увольнение Дениса Шмыгаля с должности главы Минобороны. За это решение проголосовали 265 нардепов.

Ожидается, что теперь Шмыгаль возглавит министерство энергетики, а также станет первым вице-премьером. Об увольнении сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За увольнение Шмыгаля проголосовали 180 депутатов "Слуги народа" из 204 присутствующих в зале. Остальные голоса дали депутаты "Батькивщины" (17 голосов), "Платформы за мир и жизнь" (16 голосов), "Восстановление Украины" (11 голосов), "За будущее" (12 голосов) и "Доверия" (18 голосов).

Голосование за увольнение Шмыгаля

По данным Железняка, назначение Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики состоится примерно в 16:00.

