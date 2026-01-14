З другої спроби: Денис Шмигаль став міністром енергетики

Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики.

Відповідну постанову підтримали 248 народних депутатів під час голосування 14 січня.

Про те, що Денис Шмигаль може зайняти крісло міністра енергетики, чутки ходили вже кілька тижнів. Ще 2 січня журналіст Віталій Глагола писав, що ключовою причиною, через яку колишнього прем'єр-міністра розглядали на цю посаду, були його управлінський досвід і робота в енергетичному секторі до приходу в уряд.

"За інформацією моїх джерел в Офісі президента і кількох наближених нардепів, Денис Шмигаль розглядається як кандидат на посаду міністра енергетики України", — інформував Глагола.

9 січня заяви про відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і міністра оборони Дениса Шмигаля надійшли до Верховної Ради України. 13 січня Шмигаля було звільнено зі своєї посади, і його місце зайняв Михайло Федоров.

Якщо кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони підтримали одразу, то для призначення Шмигаля не вистачило голосів. Сьогодні Верховна Рада повторно розглянула це питання.

Раніше посаду міністерки енергетики обіймала Світлана Гринчук, яка звільнилася на тлі скандалу з масштабним викриттям корупції в енергетиці від НАБУ і САП.

Після повідомлень НАБУ про операцію "Мідас" і подання постанов про її звільнення, Гринчук заявила, що не реагуватиме на претензії. Вона наголосила, що зосереджена на підготовці енергетичних об'єктів до зими та забезпеченні їхньої стабільної роботи. Однак пізніше вона все ж пішла з уряду.