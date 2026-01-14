Со второй попытки: Денис Шмыгаль стал министром энергетики

Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Соответствующее постановление поддержали 248 народных депутатов во время голосования 14 января.

О том, что Денис Шмыгаль может занять кресло министра энергетики, слухи ходили уже несколько недель. Еще 2 января журналист Виталий Глагола писал, что ключевая причина, по которой бывшего премьер-министра рассматривали на эту должность, были его управленческий опыт и работа в энергетическом секторе до прихода в правительство.

"По информации моих источников в Офисе президента и нескольких приближенных нардепов, Денис Шмыгаль рассматривается как кандидат на должность министра энергетики Украины", — информировал Глагола.

9 января заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля поступили в Верховную Раду Украины. 13 января Шмыгаль был уволен со своей должности, и его место занял Михаил Федоров.

Если кандидатуру Федорова на пост министра обороны поддержали сразу, то для назначения Шмыгаля не хватило голосов. Сегодня Верховная Рада повторно рассмотрела этот вопрос.

Ранее пост министра энергетики занимала Светлана Гринчук, которая уволилась на фоне скандала с масштабным разоблачением коррупции в энергетике от НАБУ и САП.

После сообщений НАБУ об операции "Мидас" и представления постановлений о ее увольнении, Гринчук заявила, что не будет реагировать на претензии. Она подчеркнула, что сосредоточена на подготовке энергетических объектов к зиме и обеспечении их стабильной работы. Однако позже она все же ушла из правительства.