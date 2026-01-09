Федоров и Шмыгаль подали в отставку: заявления поступили в Верховную Раду (фото)

Парламент рассмотрит их в ближайшее время. Ранее президент Украины говорил, что предложил Михаилу Федорову стать министром обороны, а Дениса Шмыгаля рассматривал на должность главы Минэнерго.

Заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля поступили в Верховную Раду Украины, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Заявление об отставке Дениса Шмыгаля

Заявление об отставке Михаила Федорова

В то же время нардеп Алексей Гончаренко уверенно заявляет, что увольнение Шмыгаля и Федорова Рада будет рассматривать 13 января.

Изменения в правительстве Украины — что известно

2 января президент Владимир Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны Украины, потому что хочет "изменить формат ведомства". По его словам, Михаил Федоров сможет реализовать все изменения и добавить технологичности.

Тогда Зеленский говорил, что Денису Шмыгалю, который сейчас возглавляет Минобороны, он предложил возглавить другое направление: "Не менее важное для нашей устойчивости".

А 3 января президент Украины заявил, что провел консультации с главой правительства Юлией Свириденко о назначении действующего министра обороны Дениса Шмыгаля на должность нового главы Минэнерго и теперь в этом вопросе рассчитывает на поддержку со стороны Верховной Рады.

Через два дня появилась информация, что Михаил Федоров хотел руководить Министерством обороны. А Денис Шмыгаль не хотел покидать пост и сначала тактично отказался от предложения президента Владимира Зеленского перейти в Министерство энергетики после коррупционного скандала. Но в конце концов согласился на предложение.

Напомним, генерал Кирилл Буданов, который возглавлял Главное управление разведки Минобороны, стал руководителем Офиса президента. На посту его заменил бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

А 5 января появилась информация о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке, хотя сначала сопротивлялся планам Зеленского. Ожидается, что его заменит начальник спецподразделения "Альфа" Евгений Хмара. Фокус разобрался, что о нем известно.