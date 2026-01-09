Федоров та Шмигаль подали у відставку: заяви надійшли до Верховної Ради (фото)

Парламент розгляне їх найближчим часом. Раніше президент України казав, що запропонував Михайлу Федорову стати міністром оборони, а Дениса Шмигаля розглядав на посаду очільника Міненерго.

Заяви про відставки міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля надійшли до Верховної Ради України, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заява про відставку Дениса Шмигаля

Заява про відставку Михайла Федорова

В той же час нардеп Олексій Гончаренко впевнено заявляє, що звільнення Шмигаля та Федорова Рада розглядатиме 13 січня.

Зміни в уряді України — що відомо

2 січня президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міноборони України, бо хоче "змінити формат відомства". За його словами, Михайло Федоров зможе реалізувати всі зміни і додати технологічності.

Тоді Зеленський казав, що Денису Шмигалю, який наразі очолює Міноборони, він запропонував очолити інший напрямок: "Не менш важливий для нашої стійкості".

А 3 січня президент України заявив, що провів консультації з очільницею уряду Юлією Свириденко щодо призначення чинного міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду нового голови Міненерго і тепер у цьому питанні розраховує на підтримку з боку Верховної Ради.

Через два дні з'явилась інформація, що Михайло Федоров хотів керувати Міністерством оборони. А Денис Шмигаль не хотів залишати посаду і спочатку тактовно відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського перейти у Міністерство енергетики після корупційного скандалу. Але врешті погодився на пропозицію.

Нагадаємо, генерал Кирило Буданов, який очолював Головне управління розвідки Міноборони, став керівником Офісу президента. На посаді його замінив колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

А 5 січня з’явилась інформація про те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку, хоча спочатку опирався планам Зеленського. Очікується, що його замінить начальник спецпідрозділу "Альфа" Євген Хмара. Фокус розібрався, що про нього відомо.