Рада не назначила Шмыгаля министром энергетики

Верховная Рада не проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики.

За это решение проголосовало лишь 210 депутатов. Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

За назначение Шмыгаля проголосовало лишь 159 депутатов "Слуги народа" из 178 присутствующих. Также решение поддержали депутаты из фракций "Платформа за жизнь и мир", "Восстановление Украины", "Партия "За будущее" и "Доверие".

Голосование за назначение Шмыгаля по фракциям Фото: Telegram/Залізний нардеп

Кроме того, депутаты не поддержали решение о переходе к вопросу о назначении Михаил Федорова на должность министра обороны. Это решение поддержало 206 депутатов.

Железняк добавил, что 13 января вопрос назначений новых министров, а также руководителей других ведомств рассматриваться не будет. Новая попытка назначить Шмыгаля, Федорова и других запланирована на завтра, 14 января.

Відео дня

"Страна осталась без Министра энергетики, главы СБУ и Министра обороны во время полномасштабной войны. П-планирование", — написал Железняк.

Напомним, что днем Верховная Рада проголосовала за увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. Ожидалось, что он возглавит Министерство энергетики, а также станет первым вице-премьер-министром, а на место министра обороны должны были назначить Михаила Федорова.

В планы Шмыгаля входила перезагрузка ведомства: в частности, он хотел уволить всех заместителей и назначить людей, с которыми имел опыт работы.

Сегодня же днем в здании министерства энергетики произошла авария — в подвале прорвало канализацию. Нардеп Алексей Кучеренко, который сообщил об этом инциденте, предположил, что это может быть сигналом для нового министра.

Еще 3 января Владимир Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины. Он отметил, что такая системность, которую демонстрирует тогда еще министр обороны, необходима сегодня для украинской энергетики, которая почти ежедневно страдает от ударов России.

Впоследствии источники во власти сообщили, что Михаил Федоров хотел руководить Министерством обороны и готовился к этому. В то же время Денис Шмыгаль не хотел покидать пост и сначала тактично отказался от предложения президента Владимира Зеленского перейти в Министерство энергетики после коррупционного скандала.