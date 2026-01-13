В Минэнерго прорвало канализацию в подвале, — нардеп Кучеренко
В здании министерства энергетики произошла авария — в подвале прорвало канализацию.
Авария произошла сегодня. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
"Даже и не знаю как воспринимать — это какой-то знак для нового руководителя?! Сигнал с небес?! Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?!" — иронизирует народный депутат.
На момент публикации новости в Минэнерго не комментировали информацию об аварии. Также в сети не публиковали кадры с места возможной аварии.
Назначение нового министра энергетики
13 января должно состояться назначение нового министра энергетики. Им должен стать Денис Шмыгаль, которого уже уволили с должности министра обороны. Кроме должности министра энергетики, Шмыгаль займет и пост первого вице-премьер-министра Украины.
Назначение нового первого вице-премьер-министра и министра энергетики состоится примерно в 16:00.
Ожидается, что Шмыгаль проведет полную перезагрузку ведомства: он планирует заменить весь состав своих заместителей.
Когда Зеленский предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики Украины, он назвал ряд приоритетов, в частности оперативно восстанавливать разрушенное оборудование и обеспечивать стабильное и достаточное развитие энергосистемы для внутренних потребностей.
Ситуация с отоплением в Киеве
Напомним, ранее киевляне в соцсетях начали публиковать фото батарей и труб в домах, которые треснули от морозов. У некоторых жителей Киева нет света и отопления уже несколько суток, а работники коммунальных служб не спустили воду из систем отопления.
Из-за ночного обстрела 13 января в Киеве усилился дефицит электроэнергии. Сейчас света не хватает даже для обеспечения критической инфраструктуры. В дополнение в городе без тепла остается около 500 многоэтажных домов. После обстрела 9 января было известно о 6000 домов, которые отключены от поставок тепла.