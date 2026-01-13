У Міненерго прорвало каналізацію в підвалі, — нардеп Кучеренко

У будівлі міністерства енергетики сталася аварія — в підвалі прорвало каналізацію.

Аварія сталася сьогодні. Про це повідомив народний депутат з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"Навіть і не знаю як сприймати — це якийсь знак для нового керівника?! Сигнал з небес?! Чи не підірве ця подія енергетичну безпеку країни остаточно?!" — іронізує народний депутат.

На момент публікації новини у Міненерго не коментували інформацію щодо аварії. Також у мережі не публікували кадри з місця можливої аварії.

Призначення нового міністра енергетики

13 січня має відбутися призначення нового міністра енергетики. Ним має стати Денис Шмигаль, якого вже звільнили з посади міністра оборони. Крім посади міністра енергетики, Шмигаль обійме і пост першого віцепрем'єр-міністра України.

Призначення нового першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики відбудеться приблизно о 16:00.

Очікується, що Шмигаль проведе повне перезавантаження відомства: він планує замінити весь склад своїх заступників.

Коли Зеленський запропонував міністру оборони України Денису Шмигалю посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України, він назвав низку пріоритів, зокрема оперативно відновлювати зруйноване обладнання і забезпечувати стабільний та достатній розвиток енергосистеми для внутрішніх потреб.

Ситуація з опаленням у Києві

Нагадаємо, раніше кияни у соцмережах почали публікувати фото батарей та труб у будинках, які тріснули від морозів. У деяких мешканців Києва немає світла й опалення вже кілька діб, а працівники комунальних служб не спустили воду з систем опалення.

Через нічний обстріл 13 січня у Києві посилився дефіцит електроенергії. Наразі світла не вистачає навіть для забезпечення критичної інфраструктури. На додачу у місті без тепла залишається близько 500 багатоповерхових будинків. Після обстрілу 9 січня було відомо про 6000 будинків, які відключені від постачання тепла.