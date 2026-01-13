Рада не призначила Шмигаля міністром енергетики

Верховна Рада не проголосувала за призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики.

За це рішення проголосувало лише 210 депутатів. Про це повідомив нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

За призначення Шмигаля проголосувало лише 159 депутатів "Слуги народу" з 178 присутніх. Також рішення підтримали депутати з фракцій "Платформа за життя та мир", "Відновлення України", "Партія "За майбутнє" та "Довіра".

Голосування за призначення Шмигаля по фракціях Фото: Telegram/Залізний нардеп

Крім того, депутати не підтримали рішення про перехід до питання щодо призначення Михайло Федорова на посаду міністра оборони. Це рішення підтримало 206 депутатів.

Железняк додав, що 13 січня питання призначень нових міністрів, а також керівників інших відомств розглядатися не буде. Нова спроба призначити Шмигаля, Федорова та інших запланована на завтра, 14 січня.

"Країна залишилась без Міністра енергетики, голови СБУ та Міністра оборони під час повномасштабної війни. П-планування", — написав Железняк.

Нагадаємо, що вдень Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. Очікувалося, що він очолить Міністерство енергетики, а також стане першим віцепрем'єр-міністром, а на місце міністра оборони мали призначити Михайла Федорова.

До планів Шмигаля входило перезавантаження відомства: зокрема, він хотів звільнити всіх заступників та призначити людей, з якими мав досвід роботи.

Сьогодні ж вдень у будівлі міністерства енергетики сталася аварія — в підвалі прорвало каналізацію. Нардеп Олексій Кучеренко, який повідомив про цей інцидент, припустив, що це може бути сигналом для нового міністра.

Ще 3 січня Володимир Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра енергетики України. Він зазначив, що така системність, яку демонструє тоді ще міністр оборони, необхідна сьогодні для української енергетики, яка майже щодня потерпає ударів Росії.

Згодом джерела у владі повідомили, що Михайло Федоров хотів керувати Міністерством оборони й готувався до цього. Водночас Денис Шмигаль не хотів залишати посаду і спочатку тактовно відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського перейти у Міністерство енергетики після корупційного скандалу.