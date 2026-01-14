Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны. За это проголосовали 277 депутатов.

О назначении Михаила Федорова на должность главы Министерства обороны Украины стало известно из трансляции заседания Верховной Рады 14 января. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что на это решение дали голоса все фракции.

Новость дополняется...